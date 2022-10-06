Kartal’a Ghezzal müjdesi

Beşiktaş'a, Giresun maçı öncesinde Cezayirli yıldızdan iyi haber geldi. F.Bahçe derbisinde son bölümde oyuna giren ve Kartal'ı hareketlendiren Ghezzal'ın artık takımın yaptığı idmanlarına tamamına katıldığı ve hafta sonundaki maçta başlangıç düdüğüyle birlikte sahada olacağı ifade edildi.
Beşiktaş'a,Giresun maçı öncesinde Cezayirli yıldızdan iyi haber geldi. F.Bahçe derbisinde son bölümde oyuna giren ve Kartal'ı hareketlendiren Ghezzal'ın artık takımın yaptığı idmanlarına tamamına katıldığı ve hafta sonundaki maçta başlangıç düdüğüyle birlikte sahada olacağı ifade edildi. Bu arada sakatlığı devam eden N'Koudou da bireysel olarak çalışmalarına devam etti.