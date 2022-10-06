Josef’e Gremio kancası

Brezilyabasını, Gremio'nun sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 oyuncuyu listeledi. Bunlar arasında Beşiktaş'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Josef de Souza da var. Haberde Josef ile ilgili, "Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor. Takıma mükemmel uyum sağlayacak isimlerden biri de Josef de Souza, şu anda Türkiye'de ve Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri" denildi.