Golü unuttu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü takımına istenilen katkıyı sağlayamadı. Siyah-beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği tecrübeli golcü henüz tam anlamıyla kendisini gösterebilmiş değil. Kara Kartal'ın 31 yaşındaki yıldız golcüsü Cenk Tosun, uzun süredir takımına gol katkısı veremiyor. Bir zamanların gol makinesi 'Tosun Paşa' lakaplı oyuncu tam 547 gündür fileleri havalandıramıyor. TECRÜBELI oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı. Geçen sezon Everton'da 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı. 2018'de Everton'a 22.5 milyon euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk son döneminde büyük bir düşüş içerisinde.

ÜÇÜNCÜ SANTRFOR OLDU

Siyah-beyazlılar ile 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, son dönemde yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekti. Bu yüzden de bir türlü toparlayamadı ve eski performansını yakalayamadı. Weghorst ve Muleka transferlerinin ardından üçüncü santrfor pozisyonuna düşen Cenk Tosun, bu sezon 69 dakika oynadı. Bu maçlarda sonradan oyuna girdi ve 15 dakikadan fazla oynamadı.