Destek kadar tepki de aldı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, destekleyen kadar tepki gösterenler de var. Özellikle sosyal medyada "Hoca işini yapıyor, sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" yorumlarının dışında, "Beşiktaş'ın hocası olmak herkese nasip olmaz, en iyisini yapmak zorunda" şeklindeki eleştiriler de dikkat çekiyor.
BeşiktaşTeknik Direktörü Valerien İsmael'i, destekleyen kadar tepki gösterenler de var. Özellikle sosyal medyada "Hoca işini yapıyor, sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" yorumlarının dışında, "Beşiktaş'ın hocası olmak herkese nasip olmaz, en iyisini yapmak zorunda" şeklindeki eleştiriler de dikkat çekiyor.