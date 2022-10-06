Haberler Beşiktaş Destek kadar tepki de aldı!

Destek kadar tepki de aldı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, destekleyen kadar tepki gösterenler de var. Özellikle sosyal medyada "Hoca işini yapıyor, sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" yorumlarının dışında, "Beşiktaş'ın hocası olmak herkese nasip olmaz, en iyisini yapmak zorunda" şeklindeki eleştiriler de dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Destek kadar tepki de aldı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'i, destekleyen kadar tepki gösterenler de var. Özellikle sosyal medyada "Hoca işini yapıyor, sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" yorumlarının dışında, "Beşiktaş'ın hocası olmak herkese nasip olmaz, en iyisini yapmak zorunda" şeklindeki eleştiriler de dikkat çekiyor.
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