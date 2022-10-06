Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında satın alma opsiyonluk kiralık kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli için, bomba bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ta Valerien Ismael tarafından son oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de değerlendirilen yıldız oyuncunun, Ocak ayında ayrılabileceği iddia edildi. İşte o takım ve ayrıntılar...
İngiliz orta saha, 5 karşılaşmada 1 gol attı.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz ve İtalyan basınından derlediği habere göre, Dele Alli ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılabilir.
Habere göre Beşiktaş'ın, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı hatta iki taraf arasında yapılan anlaşmanın ocak ayında bozulabileceği kaydedildi.
Dele Alli'nin, İtalya Serie A'ya transfer olabileceği de haberde yer aldı.
Yıldız futbolcunun, İtalya'daki adresinin ise Fiorentina olacağı belirtildi.
İtalyan ekibinin oyuncuya ilgisinin olduğu ve ocak ayındaki transfer fırsatını değerlendireceği öne sürüldü.
Dele Alli'nin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.88 boyundaki on numara kariyerinde, Tottenham ve MK Dons formaları da giymişti.