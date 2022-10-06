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Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında satın alma opsiyonluk kiralık kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Dele Alli için, bomba bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ta Valerien Ismael tarafından son oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de değerlendirilen yıldız oyuncunun, Ocak ayında ayrılabileceği iddia edildi. İşte o takım ve ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 11:51
Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu Everton'dan 1 yıllığına kiralamıştı.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

İngiliz ekibinde tutunamayan 26 yaşındaki oyuncu, transferin son günlerinde Beşiktaş'ın yoluna tutmuştu.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Dele Alli, şu ana kadar Beşiktaş'ta 5 maça çıktı.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

İngiliz orta saha, 5 karşılaşmada 1 gol attı.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Siyah beyazlılarda şu ana kadar henüz istenen performansı gösteremeyen Dele Alli ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İngiliz ve İtalyan basınından derlediği habere göre, Dele Alli ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılabilir.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Habere göre Beşiktaş'ın, Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı hatta iki taraf arasında yapılan anlaşmanın ocak ayında bozulabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Bu gelişme sonrası zaman kaybetmek istemeyen Everton'ın, Dele Alli'yi ocak ayında başka bir kulübe gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Dele Alli'nin, İtalya Serie A'ya transfer olabileceği de haberde yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

Yıldız futbolcunun, İtalya'daki adresinin ise Fiorentina olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta ayrılık sürprizi! Dele Alli başka bir takıma mı transfer oluyor?

İtalyan ekibinin oyuncuya ilgisinin olduğu ve ocak ayındaki transfer fırsatını değerlendireceği öne sürüldü.

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