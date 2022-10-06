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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Dele Alli'nin derbideki performansı eleştiri konusu olurken, teknik direktör Valerien Ismael konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ismael, "Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak. Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Beşiktaş Teknik Direktör İsmaelü, özellikle derbi maçının ardından sert eleştirilere maruz kalan Dele Alli'ye sahip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Fransız çalıştırıcı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Dele Alli konusunu masaya yatırdı. İsmael, İngiliz oyuncu için yapılan eleştiriler için şu yorumu yaptı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

AYAKTA ALKIŞLANACAK

"Fenerbahçe derbisinde, Dele Alli'den taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Ben ona güveniyorum, siz de bana güvenin.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Çok kısa bir süre sonra hepimiz Dele Alli'yi ayakta alkışlayacağız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Bunun sözünü veriyorum."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

3 MAÇTA 1 GOL BULDU

İngiliz yıldız Dele Alli Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Alli, forma giydiği 3 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Toplam 216 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha, 3-2 kazanılan A.Gücü maçında attığı golle takımını 2-1 öne geçiren isim olmuştu.

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