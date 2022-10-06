BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'

Beşiktaş; Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.
Beşiktaş; Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar derbide ezeli rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktör İsmaelü, özellikle derbi maçının ardından sert eleştirilere maruz kalan Dele Alli'ye sahip çıktı.
Fransız çalıştırıcı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Dele Alli konusunu masaya yatırdı. İsmael, İngiliz oyuncu için yapılan eleştiriler için şu yorumu yaptı:
AYAKTA ALKIŞLANACAK
"Fenerbahçe derbisinde, Dele Alli'den taktik gereği savunmaya daha çok yardımcı olmasını istedim.
Önümüzdeki maçlarda daha üretken olacak ve bize çok katkı sağlayacak.
Onu acımasızca eleştirenler büyük hata yaptıkları için utanacaklar.
Sakatlıktan yeni çıktığını bile unutuyorlar.
Ben ona güveniyorum, siz de bana güvenin.
Çok kısa bir süre sonra hepimiz Dele Alli'yi ayakta alkışlayacağız.
Bunun sözünü veriyorum."
Alli, forma giydiği 3 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Toplam 216 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha, 3-2 kazanılan A.Gücü maçında attığı golle takımını 2-1 öne geçiren isim olmuştu.