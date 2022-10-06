Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan sakatlandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan sakatlandı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 11:24 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 11:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan sakatlandı!

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber geldi. Son dakika haberine göre siyah-beyazlılarda Salih Uçan sakatlandı. 28 yaşındaki futbolcu, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 maça çıka tecrübeli isim, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

DİĞER
Fatoş Yelliler spor tarzı ile güzelliğini sergiledi! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den iddialı pozlar!
Fil ayağı hastalığı! Milyonda bir görülüyor... Bacakları her yıl 7 santim genişliyor
Geceye Haaland ve Messi damgası! Rekor...
G.Saray asrın transferi için pusuda! Hedef Ronaldo
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Beşiktaş Ismael'le şampiyonluğa koşamaz"
Ismael'den Dele Alli çıkışı! 'Utanacaklar'
Mevlid Kandili duaları, ibadetleri ve namazı
Aile Destek Programı ödemelerine zam mı geldi? Kaç TL oldu?
Sözleşmeli ve taşeron personele kadroda kritik gün
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? Arsenal - Bodo/Glimt maçı saat kaçta? 11:20
Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz Bülent Çetin: Hedefimize adım adım ilerliyoruz 11:18
Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? Zürich - PSV Eindhoven maçı saat kaçta? 11:15
Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... Temsilcilerimiz kritik sınavda! Türkiye'nin puanı... 11:14
Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? Rigas FS (RFS) - Başakşehir maçı saat kaçta? 11:01
Dev maçta son dakika pürüzü! Dev maçta son dakika pürüzü! 10:37
Daha Eski
Fırtına Monaco deplasmanında! Fırtına Monaco deplasmanında! 10:25
Ampute Milli Takım - Fas maçı canlı izle Ampute Milli Takım - Fas maçı canlı izle 10:15
Seferovic ve Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı! Seferovic ve Mata'nın opsiyonları ortaya çıktı! 10:06
Haaland şov yaptı City fark attı! Haaland şov yaptı City fark attı! 23:49
Haaland şov yaptı City fark attı! Haaland şov yaptı City fark attı! 23:50
Real Madrid namağlup devam ediyor! Real Madrid namağlup devam ediyor! 23:51