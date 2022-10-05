Güvenimiz tam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adama inandıklarını ifade etti. Başkan Çebi, "Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır ve bu sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adama inandıklarını ifade etti. Başkan Çebi, "Valerien Ismael'e güvenimiz tamdır ve bu sebepsiz değildir. Teknik direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kadromuz ile futbolseverlerin sahada seyir zevki yüksek futbol seyretmelerini istiyoruz. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte teknik direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız. Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımımızın bu sezon da şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.