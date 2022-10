Gel mayıs gel!

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, siyahbeyazlılarla birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Beşiktaş taraftarlarındaki tutku, bana bambaşka duygular hissettiriyor ve karşılığını verebilmem adına içimdeki dürtüyü uyandırıyor. Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş şampiyonluk!" dedi. Dele Alli, gelecekle ilgili hedefleriyle ilgili, "Kesinlikle şampiyon olmak istiyorum ve tüm sezonu müthiş bir merakla deneyimlemek istiyorum" yorumunu yaptı.

TUTKU, İSTEK, ARZU, BAĞLILIK

İngiliz yıldız şöyle devam etti: "Beşiktaş'la ilgili çok şey öğrendim. Tutku, istek, arzu, bağlılık... Her şeyden önce de insanların tutkusu dikkatimi çeken unsurlardandı. Bu bahsettiğim durum da benim için hayal edebileceğim birçok şeyin ötesinde. Premier Lig'den çıkıp böyle bir atmosferin içine girmek, bu tutku ve arzuyu görmek benim için hem bambaşka bir tecrübe hem de birçok anlam ifade eden, hayal edemeyeceğim kadar önemli bir detay."

RONALDINHO VE GERRRAD!

İki idolü olduğunu belirten Dele Alli, "Bu mevkiide en büyük iki futbolcu Ronaldinho ve Gerrard'dır. Gerrard, başarıya aç ve tutkulu bir futbolcu. Ronaldinho'nun ise kendini ifade etme ve betimleme şekli bambaşkaydı, ben de öyleyim" diye konuştu.

FİKİRLER ÖRTÜŞTÜ

Tecrübeli oyuncu, Valerien İsmael'le ilgili, "Aramızda şahane bir diyalog geçti. Onun fikirlerinin de benimle örtüşüyor olması aynı derecede çok önemli. Geldikten sonra da kendimi, konuştuğumuz gibi ifade etmemi istedi. Bu da oldukça değerli" dedi.

EVLAT EDİNİLDİM

On bir yaşında, evlat edinildiğim zamanlar benim için hayatımın dönüm noktasıydı. Hayat bir deneyimleme yolculuğu. Hala içimde o çocuksu duyguların olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Tabiiki bir şeyler değişti, bende büyüdüm ve şu an 26 yaşındayım, hala farklı şeyler deneyimliyorum, tecrübe ediyorum ve bunun bir sonu yok.

FAZLASIYLA RAHATIM

Çok sakin bir insanımdır, fazlasıyla rahatımdır. İnsanlar beni anlamayı biraz zor buluyor aslında, anlamakta zorlanırlar ancak çok da zor bir karakter değilimdir. Hayatın birçok anından keyif almaya çalışan bir yapım var, özümde böyle biriyim.

%120 KATKI VERİRİM

Taraftarlarımıza tecrübe etmeme ve deneyimlememe katkı verdikleri her şey için teşekkür ederim. Ben de onlara bunun karşılığında yüzde yüz yirmiyle katkı vermek istiyorum. En önemli hedefim, onlar için elimden gelenin fazlasını yapmak olacak. Sahada olduğumuz her an onların da bir şeylerden zevk almasını istiyorum.