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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta transferi için uzun uğraşlar verildiği Tayfur Bingöl sevinci yaşanıyor. Valerien Ismael, sonradan oyuna girip gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Tayfur için planlarını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl planı... (BJK HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 13:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 13:09
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Tayfur Bingöl'ün performansı yüzleri güldürüyor.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Tayfur Bingöl'ün sonradan oyuna girdiği karşılaşmalardaki performansı Ismael'in dikkatini çekti.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

İstanbulspor karşılaşmasında 50. dakikada oyuna dahil olan Tayfur, oyundaki gayreti ve isteği ile camiayı memnun etti.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Tayfur Bingöl derbide 72. dakikada oyuna girdikten sonra takıma dinamizm getirdi.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Jackson Muleka'nın yerine 72'de oyuna dahil olan deneyimli futbolcu ilk olarak sol kanatta görev yaptı.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Umut Meraş oyuna girdikten sonra orta sahaya geçen Tayfur, burada da enerjisi ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı ilerleyen haftalarda Tayfur'u farklı görevlerde kullanacak.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Özellikle yerli statüsünde olması Valerien Ismael'in elini kolaylaştırıyor.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

29 yaşındaki oyuncunun farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi hocayı memnun ediyor.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Milliyet'te yer alan habere göre, Tayfur Bingöl'ün performansından çok memnun kalan Teknik Direktör Valerien Ismael'in, başarılı futbolcuyu ilerleyen dönemde 'joker' olarak birçok pozisyonda kullanmayı planladığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı ilerleyen haftalarda Tayfur'u farklı görevlerde kullanacak.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sevinci! Valerien Ismael...

Tayfur Bingöl bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı.

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