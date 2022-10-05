Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Valerien Ismael...

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Zorlu geçen derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl derbideki pozitif performansıyla göz doldurdu.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Zorlu geçen derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl derbideki pozitif performansıyla göz doldurdu.
Siyah-beyazlılarda Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Tayfur Bingöl'ün performansı yüzleri güldürüyor.
Tayfur Bingöl'ün sonradan oyuna girdiği karşılaşmalardaki performansı Ismael'in dikkatini çekti.
İstanbulspor karşılaşmasında 50. dakikada oyuna dahil olan Tayfur, oyundaki gayreti ve isteği ile camiayı memnun etti.
Tayfur Bingöl derbide 72. dakikada oyuna girdikten sonra takıma dinamizm getirdi.
Jackson Muleka'nın yerine 72'de oyuna dahil olan deneyimli futbolcu ilk olarak sol kanatta görev yaptı.
Umut Meraş oyuna girdikten sonra orta sahaya geçen Tayfur, burada da enerjisi ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti.
Özellikle yerli statüsünde olması Valerien Ismael'in elini kolaylaştırıyor.
29 yaşındaki oyuncunun farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi hocayı memnun ediyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Tayfur Bingöl'ün performansından çok memnun kalan Teknik Direktör Valerien Ismael'in, başarılı futbolcuyu ilerleyen dönemde 'joker' olarak birçok pozisyonda kullanmayı planladığı aktarıldı.