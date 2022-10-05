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Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Cenk Tosun, şimdiye dek isteneni verebilmiş değil. Wout Weghorst ile iyi bir ikili olması beklenen Cenk Tosun, Valerien Ismael tarafından yedek kulübesine mahkum edilmiş durumda. Öte yandan Cenk Tosun ile ilgili flaş bir detay da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 19:22
Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü takımına istenilen katkıyı sağlayamadı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Siyah-Beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği tecrübeli golcü henüz tam anlamıyla kendisini gösterebilmiş değil.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

547 GÜNDÜR FİLELERİ HAVALANDIRAMIYOR
Kara Kartal'ın 31 yaşındaki yıldız golcüsü Cenk Tosun, uzun süredir gol katkısı veremiyor.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Bir zamanların gol makinesi Cenk, tam 547 gündür fileleri havalandıramıyor.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Geçen sezon 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk Tosun son döneminde büyük bir düşüş içerisinde.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Weghorst ve Muleka transferleri nedeniyle 3. santrafor pozisyonuna düşen Cenk, bu sezon 69 dakika oynadı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Bu maçlarda sonradan oyuna girdi ve 15 dakikadan fazla oynamadı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Siyah-Beyazlılar ile 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, son dönemde yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekti.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Bu yüzden de bir türlü toparlayamadı ve eski performansını yakalayamadı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Takvim'in derlediği habere göre Cenk Tosun, bu sezon ve geçen sezon 10 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 3 gol attı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Yıldız futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 153 maçta 67 gol atarken 14 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Everton'da ise 61 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.

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