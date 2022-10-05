Beşiktaş'ta şaşırtan Cenk Tosun gelişmesi! 547 gündür...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü takımına istenilen katkıyı sağlayamadı.
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız golcü takımına istenilen katkıyı sağlayamadı.
Siyah-Beyazlı taraftarların çok şeyler beklediği tecrübeli golcü henüz tam anlamıyla kendisini gösterebilmiş değil.
547 GÜNDÜR FİLELERİ HAVALANDIRAMIYOR
Kara Kartal'ın 31 yaşındaki yıldız golcüsü Cenk Tosun, uzun süredir gol katkısı veremiyor.
Bir zamanların gol makinesi Cenk, tam 547 gündür fileleri havalandıramıyor.
Tecrübeli oyuncu son golünü 2020-2021 sezonunda Beşiktaş formasıyla 7 Nisan 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı attı.
Geçen sezon 3 maçta forma giyen, bu sezon ise 7 maçta şans bulan Cenk Tosun'un gol atamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı.
2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transfer olan ve Süper Lig rekoru kıran Cenk Tosun son döneminde büyük bir düşüş içerisinde.
Weghorst ve Muleka transferleri nedeniyle 3. santrafor pozisyonuna düşen Cenk, bu sezon 69 dakika oynadı.
Bu maçlarda sonradan oyuna girdi ve 15 dakikadan fazla oynamadı.
Siyah-Beyazlılar ile 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cenk Tosun, son dönemde yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çekti.
Bu yüzden de bir türlü toparlayamadı ve eski performansını yakalayamadı.
Takvim'in derlediği habere göre Cenk Tosun, bu sezon ve geçen sezon 10 maçta gol atma başarısı gösteremedi.
2020-2021 sezonunda ise Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 3 gol attı.
Yıldız futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 153 maçta 67 gol atarken 14 de asist yaptı.
Everton'da ise 61 karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı.