BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız isim Josef de Souza son zamanlarda oldukça gündeme gelmiş durumda.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız isim Josef de Souza son zamanlarda oldukça gündeme gelmiş durumda.
Futbolcu Ankaragücü deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle gelecek sezon Süper Lig'de top koşturmayacağını belirtmişti.
Bu anlamda gözler sambacı yıldıza çevrilmişken oyuncunun transfer durumuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Akşam'da yer alan habere göre Brezilya basını Josef de Souza'ya ülkesinden talip çıktığını aktardı.
Gelen bilgilere göre Brezilya takımlarından Gremio, sezon sonunda yıldız ismi takviye etmek için görüşmelere başlayacak.
Siyah beyazlılar ile mukavelesi sona eren Josef de Souza'yı kadrolarına katmak için ısrarcı olacakları öne sürüldü.
Brezilya basınında çıkan haberde ise Josef ile ilgili olarak, ''Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor.
Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler.
Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri" ifadeleri yer aldı.
Hatırlanacağı üzere Josef de Souza, Ankara gücü deplasmanında yaşanan olay sonrası gelecek sezon Süper Lig'de yer almayacağını şu sözlerle dile getirmişti:
''Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor.
Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım.
Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile..." ifadelerine yer vermişti.
Brezilyalı oyuncunun bu sözleri sonrası geleceği merak konusu haline geldi.
Futbolcunun transferiyle ilgili yazın sıcak gelişmeler olması söz konusu.