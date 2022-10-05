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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş formasını terleten ve Ankaragücü deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle gelecek sezon Süper Lig'de oynamayacağını dile getiren Josef de Souza ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Futbolcuya sürpriz bir takım talip olmuş durumda. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız isim Josef de Souza son zamanlarda oldukça gündeme gelmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Futbolcu Ankaragücü deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle gelecek sezon Süper Lig'de top koşturmayacağını belirtmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Bu anlamda gözler sambacı yıldıza çevrilmişken oyuncunun transfer durumuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Akşam'da yer alan habere göre Brezilya basını Josef de Souza'ya ülkesinden talip çıktığını aktardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Gelen bilgilere göre Brezilya takımlarından Gremio, sezon sonunda yıldız ismi takviye etmek için görüşmelere başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Siyah beyazlılar ile mukavelesi sona eren Josef de Souza'yı kadrolarına katmak için ısrarcı olacakları öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Brezilya basınında çıkan haberde ise Josef ile ilgili olarak, ''Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Hatırlanacağı üzere Josef de Souza, Ankara gücü deplasmanında yaşanan olay sonrası gelecek sezon Süper Lig'de yer almayacağını şu sözlerle dile getirmişti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

''Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile..." ifadelerine yer vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Brezilyalı oyuncunun bu sözleri sonrası geleceği merak konusu haline geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Josef de Souza bombası! Takımdan ayrılacak mı?

Futbolcunun transferiyle ilgili yazın sıcak gelişmeler olması söz konusu.

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