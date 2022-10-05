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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, iki ismin biletini kesti. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 11:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yle derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta devre arasında bazı ayrılıklar yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Teknik direktör Valerien Ismael, uzun süredir forma vermediği iki ismin biletini kesti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Beşiktaş'ta stoperde görev yapan iki oyuncuyla yollar ayrılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Bu bölgede sıkıntı yaşanmasına rağmen, Welinton ile Montero'ya hemen hiç şans tanımayan Ismael, bu oyuncuların ocakta gönderilmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Siyah-beyazlı takımda Montero, bu sezon yalnızca Alanyaspor maçında forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

23 yaşındaki genç futbolcu ligdeki son iki karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Öte yandan Welinton, bu sezon İstanbulspor karşısında 84 dakika forma şansı buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Tecrübeli isim son oynanan Fenerbahçe derbisi kadrosuna dahil edilmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

WELINTON KİMDİR?

10 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Sırasıyla Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Brezilya U20 Milli Takımı ile 8 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Welinton'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

FRANCISCO MONTERO KİMDİR?

14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı. Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a kiralandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

2021'de Beşiktaş tarafından bonservisi alındı.

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