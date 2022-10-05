BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta devre arasında iki yolcu birden!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yle derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta devre arasında bazı ayrılıklar yaşanabilir.
Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yle derbi mücadelesinde 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta devre arasında bazı ayrılıklar yaşanabilir.
Teknik direktör Valerien Ismael, uzun süredir forma vermediği iki ismin biletini kesti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta stoperde görev yapan iki oyuncuyla yollar ayrılıyor.
Bu bölgede sıkıntı yaşanmasına rağmen, Welinton ile Montero'ya hemen hiç şans tanımayan Ismael, bu oyuncuların ocakta gönderilmesini talep etti.
Siyah-beyazlı takımda Montero, bu sezon yalnızca Alanyaspor maçında forma giydi.
23 yaşındaki genç futbolcu ligdeki son iki karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Öte yandan Welinton, bu sezon İstanbulspor karşısında 84 dakika forma şansı buldu.
Tecrübeli isim son oynanan Fenerbahçe derbisi kadrosuna dahil edilmedi.
WELINTON KİMDİR?
10 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı.
Sırasıyla Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi.
Brezilya U20 Milli Takımı ile 8 maça çıktı.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Welinton'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
FRANCISCO MONTERO KİMDİR?
14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı. Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a kiralandı.
2021'de Beşiktaş tarafından bonservisi alındı.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Montero'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.