Usta yazardan flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."

Futbolun olmadığı ancak futbolcuların yerden kalkmadığı ve topun oyunda kalma süresinin en aza indirgendiği bir derbi.

Buna karşılık 3 puanı almak için her şeyi yaptıklarını söyleyen iki teknik adamla futbol yalanları.

Aslında ikisinin de beraberliğe protokol yaptıkları apaçık ortadaydı.