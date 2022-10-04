Takım ruhuyla goller gelecek

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, her gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Saiss, "Derbi maçını kazanamadık ama son iki maçımıza göre iyi bir reaksiyon gösterdik. Savaştık, ve ruh gösterdik. Savaşma ruhu önemliydi. Kazanamadık, mükemmel değildik. Bu takım ruhuyla goller de gelecektir. Önemli bir derbi mücadelesinde iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, her gün daha iyiye gittiklerini söyledi. Saiss, "Derbi maçını kazanamadık ama son iki maçımıza göre iyi bir reaksiyon gösterdik. Savaştık, ve ruh gösterdik. Savaşma ruhu önemliydi. Kazanamadık, mükemmel değildik. Bu takım ruhuyla goller de gelecektir. Önemli bir derbi mücadelesinde iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.