Ghezzal fark yarattı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal, F.Bahçe derbisindeki kısa süreli performansıyla bile tam not almayı başardı. 5 hafta aradan sonra formasına kavuşan Ghezzal, pazar akşamı son 18 dakikada şans bulsa da ortaya koyduğu futbolla alkış aldı. Dele Alli'nin yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki yıldız, hem takımı hem de taraftarı canlandırdı. Öyle ki siyah-beyazlılar Ghezzal'ın oyuna girdiği 72'nci dakikadan sonra tam '6' şut buldu. Oyunda kaldığı sürede 4 kilit pas veren, 4'te 4 isabetli orta yapan, 36 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu bu performansıyla parmak ısırttı. Taraftarlar maç sonu Ghezzal'a "Sen sakatlanma yeter" diyerek destek mesajları gönderdiler.

KARA KARTAL'IN 'CEZAYİR TÜRK'Ü

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için taraftarlar ilginç bir benzetmede bulundu. atv'nin reyting rekorları kıran 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde "Cezayir Türk" karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın "İstanbul'a haber salın! Yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa; bilsin ki Cezayir Türk geri döndü" sözleri; derbi maçı sonrası sosyal medyada "Bizim de Cezayir Türk'ümüz Ghezzal geri döndü" şeklinde kullanıldı.