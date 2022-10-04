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Ersin’den teşekkür

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. Ersin, "Son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyamadım. Ama taraftarımız beni yine yalnız bırakmadı ve bağrına bastı. Bu camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Ersin’den teşekkür
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. Ersin, "Son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyamadım. Ama taraftarımız beni yine yalnız bırakmadı ve bağrına bastı. Bu camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
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