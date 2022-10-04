Ersin’den teşekkür

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. Ersin, "Son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyamadım. Ama taraftarımız beni yine yalnız bırakmadı ve bağrına bastı. Bu camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. Ersin, "Son haftalarda çok iyi bir performans ortaya koyamadım. Ama taraftarımız beni yine yalnız bırakmadı ve bağrına bastı. Bu camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.