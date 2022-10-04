Cenk Tosun unutuldu mu?

Teknik direktör Isamel ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları. Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş'a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı.
Teknikdirektör Isamel ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları. Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş'a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı. Hazırlık kampında çok iyi bir performans gösteren Cenk Tosun, ligin başlamasıyla unutularak yedek kulübesine hapsoldu ve 7 maçta onbirde başlayamadı.