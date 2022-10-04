Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirildi.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirildi.
Teknik direktör Valerien Ismael, Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Gedson'un yerine İngiliz futbolcuyu sahaya sürdü.
Sakatlığını atlatmasının ardından derbiye ilk 11'de başlayan Dele Alli, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Fenerbahçe maçında istatistikleriyle olumsuz bir grafik çizen Dele Alli, adeta yokları oynadı.
26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Valerien İsmael'i en çok hayal kırıklığına uğratan isim oldu.
2 kez ofsaytta kalan tecrübeli oyuncu, 3 top kaptırdı.
2 başarısız kontrol yaptı, 5 kez ayağındaki topu rakibe teslim etti.
Oyunda kaldığı sürece hiç kilit pas vermeyen İngiliz yıldız 34 kez topla buluştu, 17 pas verdi.
Ancak bunların 6'sında da isabet sağlayamadı.
Vasatın altında bir performans sergileyen Dele Alli, 73. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Rachid Ghezzal girdi.
Dele Alli'ye yer açmak için Brezilyalı genç yıldız Gedson'u kulübeye gönderen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael maçtan sonra resmi olarak dile getirmese de, bu seçimi nedeniyle pişman oldu.
Dele Alli ve Muleka oyunda kaldığı süreçte 5 kez ofsaytta kaldı.
GEDSON 11'E GERİ DÖNÜYOR
Giresunspor maçında Gedson Fernandes'in yeniden 11'e döneceği öğrenildi.
İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.