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Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Dele Alli şaşkınlığı yaşanıyor. Siyah-beyazlıların büyük umutlarla Everton'dan kiraladığı İngiliz futbolcu performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev verilen 26 yaşındaki oyuncu, adeta yokları oynadı. İstatistikleriyle olumsuz bir görüntü çizen Dele Alli, teknik direktör Valerien Ismael'i bu seçimi nedeniyle pişman ettirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 10:57
Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görevlendirildi.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Teknik direktör Valerien Ismael, Dolmabahçe'de oynanan mücadelede Gedson'un yerine İngiliz futbolcuyu sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Sakatlığını atlatmasının ardından derbiye ilk 11'de başlayan Dele Alli, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Fenerbahçe maçında istatistikleriyle olumsuz bir grafik çizen Dele Alli, adeta yokları oynadı.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Valerien İsmael'i en çok hayal kırıklığına uğratan isim oldu.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

2 kez ofsaytta kalan tecrübeli oyuncu, 3 top kaptırdı.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

2 başarısız kontrol yaptı, 5 kez ayağındaki topu rakibe teslim etti.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Oyunda kaldığı sürece hiç kilit pas vermeyen İngiliz yıldız 34 kez topla buluştu, 17 pas verdi.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Ancak bunların 6'sında da isabet sağlayamadı.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Vasatın altında bir performans sergileyen Dele Alli, 73. dakikada oyundan alınırken, yerine ise Rachid Ghezzal girdi.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Dele Alli'ye yer açmak için Brezilyalı genç yıldız Gedson'u kulübeye gönderen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael maçtan sonra resmi olarak dile getirmese de, bu seçimi nedeniyle pişman oldu.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Dele Alli ve Muleka oyunda kaldığı süreçte 5 kez ofsaytta kaldı.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

GEDSON 11'E GERİ DÖNÜYOR
Giresunspor maçında Gedson Fernandes'in yeniden 11'e döneceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin Süper Lig'de 3 maçta 1 golü bulunuyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli pişmanlığı! Valerien Ismael kararını verdi

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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