Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 berabere sonuçlanırken karşılaşmanın ardından eleştiri okları Valerien Ismael'e çevrildi. Fransız teknik direktörün karşılaşmadaki tercihleri tartışma konusu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Ismael, Taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Tecrübeli çalıştırıcı, derbinin ardından yaptığı açıklamalarda da geleceği hakkında endişelerinin olmadığı ve sadece işine odaklandığını belirtmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Valerien Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise sadece tek oyun planına sahip olması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Bununla birlikte Fransız teknik direktörün maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Ismael Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Oyuncular defansın arkasına atılan toplarda sürekli ofsayta düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Valerien Ismael'in oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Fransız teknik adam, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Ismael, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

DİĞER
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 140 kiloya kadar çıkmıştı... Fazla kilolarından kurtulan Erhan Ufak'ın değişimi şoke etti!
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın savaş çirkinleşti! Kan donduran uyuşturucu iddiaları
Kerem'de sorun para mı? İşte menajerinin G.Saray'dan talebi
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Sağ’lam dönüş
Beşiktaş'a müjde geldi! O isim döndü
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... 23:49
Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... 23:49
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 23:49
Icardi'den sürpriz paylaşım! Icardi'den sürpriz paylaşım! 23:50
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:54
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:55
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:01
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:02