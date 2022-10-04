BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Valerien Ismael hedef tahtasında! 'Ne plan var ne müdahale'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne oldu.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.
2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı.
Kara Kartal puan kaybına devam etmiş oldu.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3 maçtır galip gelemiyor.
Valerien Ismael Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu almıştı.
Ismael, Taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, derbinin ardından yaptığı açıklamalarda da geleceği hakkında endişelerinin olmadığı ve sadece işine odaklandığını belirtmişti.
Valerien Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise sadece tek oyun planına sahip olması.
Bununla birlikte Fransız teknik direktörün maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması.
Ismael Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kurdu.
Oyuncular defansın arkasına atılan toplarda sürekli ofsayta düştü.
Valerien Ismael'in oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.
Fransız teknik adam, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamamıştı.
Ismael, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.