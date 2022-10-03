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Weghorst direği geçemedi

Beşiktaş'ın yıldızı Wouth Weghorst, derbide F.Bahçe savunmasıyla maç boyunca boğuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Weghorst direği geçemedi
Beşiktaş'ın yıldızı Wouth Weghorst, derbide F.Bahçe savunmasıyla maç boyunca boğuştu. Özellikle Gustavo Henrique'yle sık sık ikili mücadeleye giren Weghorst, en net fırsatlara giren isim oldu. Oyunun son bölümünde rakip yarı sahaya oyunu yıkan siyah-beyazlılarda, 87'de Rosier'in sağdan getirdiği nefis topta Weghorst'un kafası direğin yanından dışarı çıktı. 89'da ise Rachid Ghezzal'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Hollandalı golcü, bir kez daha kafasıyla vurdu. Yıldız oyuncu, bu kez de direğe takıldı. Böylece derbide galibiyeti getiren oyuncu olma fırsatını tepen Weghorst, bu sezon ligde 7 maçta 3 gol ve 4 asistle oynamıştı.
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