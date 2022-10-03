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Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Son dakika spor haberi: Kayserispor'u deplasmanda deviren Trabzonspor, bu sezon üst üste ikinci defa geriden gelip kazanmayı başardı. Bordo-mavililerin golcüleri, Kayserispor maçında yine ön plana çıktı. Umut Bozok ve Maxi Gomez performanslarıyla beğeni topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 10:31
Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Trabzonspor'da golcülerin iş birliği Kayserispor maçında yine ön plana çıktı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Bordo-mavililer, ilk yarıyı geride kapattığı maçın ikinci devresinde sarı-kırmızılı kaleyi ciddi şekilde baskı altına aldı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Karadeniz devi, 78'de Bakasetas ile penaltıdan eşitliği sağladı. 83'te ise Umut son sözü söyledi ve takımına üç puan kazandırdı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Trabzonspor bu senaryoyu üst üste iki maçta yaşadı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Milli ara öncesi Gaziantep sınavında 2-0'dan 3-2 galip gelen Fırtına, Kayseri karşısında da geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Maça 11'de başlayan Gomez, başarılı bir performans sergilerken; Umut'un attığı galibiyet golünün asistini yaptı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

26 yaşındaki Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında da Umut'a gol pası vermişti.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Avrupa Ligi'nde 1 gol, 1 asisti bulunan Gomez, ligde henüz golle tanışamadı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Bozok da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bir sonraki maçta ben Gomez'e asist yaparım" dedi.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

İKİNCİ YARIDA COŞUYOR
Ligin 8. haftasında geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, sonradan açılıyor.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Sadece 2'sinde gol kaydedemezken, fileleri 22 kez havalandırmayı başardı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken, 8 kez de ilk devrede fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Fırtına, Süper Lig'de 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı.

Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti.

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