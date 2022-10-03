Trabzonspor'da golcüler işbaşında! Gomez ve Umut...

Trabzonspor'da golcülerin iş birliği Kayserispor maçında yine ön plana çıktı.
Trabzonspor'da golcülerin iş birliği Kayserispor maçında yine ön plana çıktı.
Bordo-mavililer, ilk yarıyı geride kapattığı maçın ikinci devresinde sarı-kırmızılı kaleyi ciddi şekilde baskı altına aldı.
Karadeniz devi, 78'de Bakasetas ile penaltıdan eşitliği sağladı. 83'te ise Umut son sözü söyledi ve takımına üç puan kazandırdı.
Trabzonspor bu senaryoyu üst üste iki maçta yaşadı.
Milli ara öncesi Gaziantep sınavında 2-0'dan 3-2 galip gelen Fırtına, Kayseri karşısında da geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi.
Maça 11'de başlayan Gomez, başarılı bir performans sergilerken; Umut'un attığı galibiyet golünün asistini yaptı.
26 yaşındaki Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında da Umut'a gol pası vermişti.
Avrupa Ligi'nde 1 gol, 1 asisti bulunan Gomez, ligde henüz golle tanışamadı.
Bozok da maçın ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bir sonraki maçta ben Gomez'e asist yaparım" dedi.
İKİNCİ YARIDA COŞUYOR
Ligin 8. haftasında geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, sonradan açılıyor.
Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıktı.
Sadece 2'sinde gol kaydedemezken, fileleri 22 kez havalandırmayı başardı.
Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken, 8 kez de ilk devrede fileleri havalandırdı.
Fırtına, Süper Lig'de 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı.
İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti.