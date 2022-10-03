Haberler Beşiktaş "Şans da lazım"

"Şans da lazım"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, takımın performansından memnun kaldığını söyledi. Fransız hoca "Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz" diye konuştu. İsmael, "İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
"Şans da lazım"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, takımın performansından memnun kaldığını söyledi. Fransız hoca "Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındı. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz" diye konuştu. İsmael, "İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı" dedi.

EĞER N'KOUDOU OLSAYDI

Siyah beyazlı hoca ayrıca N'Koudou'nun eksikliğini hissettiklerini de dile getirerek " Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Kevin N'Koudou eğer bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur" ifadelerini kullandı. Fransız çalıştııcı, Beşiktaşlı taraftarlara da parantez açarak "Çok güzel destek oldular. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HOCALAR YİNE YABANCI

94-95 sezonundan beri ligde ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fener derbisi golsüz biterken; o maçta da iki takımın başında yabancı hoca vardı.

9 YIL SONRA BIR İLK

Beşiktaş, Eylül-Kasım 2013 arasındaki üç maçlık süreçten bu yana ilk kez iç sahada oynadığı üst üste iki Lig karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı.

BU SEZON 2'NCİ KEZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Siyah beyazlı takım, daha önceki ilk maçını sezonun ilk sınavı olan 1-0 kazandığı Kayserispor maçıydı. Kara Kartallar böylece 7 haftalık bir aradan sonra kalesini gole kapatmıştı. Takım bu konuda çok eleştiriliyordu.

İSMAEL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

İsmael, ligde oynanan son İstanbul maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı. Orta sahada ise Gedson'u kulübeye çekip Dele Alli'yi görevlendirdi. Saka olan N'Koudou'nun yokluğunda ise Redmond'a forma verdi.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü. Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, derbiye yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar oyuncuyu alkışladı.

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