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Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi kondisyon ve taktik çalıştı

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından arada vermeden çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:33
Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesi kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Pazartesi sabahı yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Pazar günü oynanan Fenerbahçe müsabakasında oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar.

Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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