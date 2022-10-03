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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Fenerbahçe derbisinin ardından hazırlıklarına devam etti. Valerien Ismael yönetiminde çalışan Beşiktaş'ta, Atiba Hutchinson sevinci yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 17:01
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Siyah beyazlılar, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Antrenman, Valerien Ismael'in yönetiminde yapıldı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Derbi maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Daha sonra, antrenmanı pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

ATIBA MÜJDESİ
Öte yandan siyah beyazlılarda sevindiren bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a kavuştu.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından Atiba Hutchinson da ilk kez antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Bilindiği üzere Kanadalı futbolcu tedavisi için önceki haftalarda ülkesi Kanada'ya gitmişti.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan siyah-beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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