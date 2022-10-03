Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi sonrası Atiba Hutchinson müjdesi!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı.
Siyah beyazlılar, deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman, Valerien Ismael'in yönetiminde yapıldı.
Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Derbi maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise aktivasyon çalışması yaparak başladı.
Daha sonra, antrenmanı pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladı.
ATIBA MÜJDESİ
Öte yandan siyah beyazlılarda sevindiren bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a kavuştu.
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından Atiba Hutchinson da ilk kez antrenmanda yer aldı.
Bilindiği üzere Kanadalı futbolcu tedavisi için önceki haftalarda ülkesi Kanada'ya gitmişti.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan siyah-beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş, bir günlük izin yapacak.
Bunun ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de antrenman gerçekleştirecek.
Siyah beyazlıların antrenmanı, basına kapalı olacak.