Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 berabere sonuçlanırken oyuna sonradan giren Rachid Ghezzal gösterdiği performanslarla beğenileri topladı. Sakatlık sebebiyle bir süredir forma bulamayan Cezayirli yıldız, takımına sağladığı katkıyla kaldığı yerden devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 18:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

İki dev takım da zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Ev sahibi Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

MAÇIN EN İYİ 2. OYUNCUSU

Siyah-Beyazlılar'da Fenerbahçe maçında oyuna sonradan giren Rachid Ghezzal, performansıyla yine herkesi kendisine hayran bıraktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Redmond, Dele Alli ve Weghorst durdu. Ghezzal ise oyunuyla fark yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Kara Kartal'ın yıldızı 72. dakikada oyuna girmesine rağmen maçın en etkili ismi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

7.5 rating yapan Ghezzal maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

GALİBİYET İÇİN HER ŞEYİ DENEDİ

Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 2+ şut pası veren tek oyuncu olan Rachid Ghezzal, derbide 22 kez topla buluştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

4 şut pası verdi ve 4 isabetli orta yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

2 kez de ikili mücadele kazanan tecrübeli futbolcu galibiyet için her şeyi denedi ama başarılı olamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

2 GOL 1 ASİST YAPTI

30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Toplamda 153 dakika sahada kalan Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Cezayirli yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı mücadele etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Başarılı futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Rachid Ghezzal yeniden fark yarattı! İşte o istatistikler...

Ghezzal, Kayserispor'a karşı galibiyet golünü atmıştı.

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