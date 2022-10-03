Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk Tosun unutulur mu?'

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk Tosun unutulur mu?'

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk ederken, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'e yoğun tepkiler vardı. Özellikle forvet hattındaki Weghorst ısrarından dolayı Fransız teknik adam eleştirilere maruz kalırken, Cenk Tosun'un daha çok görev alması gerektiğine kanaat getirildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 13:39
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, hafta içinde Valerien Ismael, yönetimden güvenoyu almıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Bununla beraber Beşiktaşlı taraftarlar ve spor kamuoyunca Ismael, hedefe konulmaya devam ediyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Siyah beyazlılar, kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Kara Kartal, Fenerbahçe ile de sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Bu kötü gidiş, yönetimin güvenine rağmen Valerien Ismael'in, taraftarlar ve spor kamuoyunda tartışılmaya devam etmesine neden oluyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise, sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael'in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamayan Fransız teknik adam, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

CENK TOSUN UNUTULACAK FUTBOLCU MU?
Teknik direktör Valerien Isamel ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş'a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Hazırlık kampında çok iyi bir performans gösteren Cenk Tosun, ligin başlamasıyla unutularak yedek kulübesine hapsoldu ve 7 maçta onbirde başlayamadı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Ligin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında oyuna girdikten 13 dakika sonra kırmızı kart gören Cenk, 1 maç cezasını tamamladıktan sonra kadroda olduğu 6 maçta da hep son dakikalarda oyuna girdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Hatta cezasının bitiminde oynanan Karagümrük maçında uzatma dakikalarının son 1 dakikasında oyuna alınan Cenk Tosun, 7 maçta toplam 69 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı veremedi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk unutulur mu?'

Tecrübeli golcünün bu durumu da sorgulanır hale gelirken, (santrforda Weghorst tercih edildiği için) Şenol Güneş döneminde sağ ve sol kanatta da oynayan golcü futbolcunun, neden bu yönde tercih edilmediği ve yedek kulübesine hapsedildiği tartışılan bir konu haline geldi.

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