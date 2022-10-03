Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael topa tutuldu! 'Cenk Tosun unutulur mu?'

Tecrübeli golcünün bu durumu da sorgulanır hale gelirken, (santrforda Weghorst tercih edildiği için) Şenol Güneş döneminde sağ ve sol kanatta da oynayan golcü futbolcunun, neden bu yönde tercih edilmediği ve yedek kulübesine hapsedildiği tartışılan bir konu haline geldi.