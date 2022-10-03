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Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan dev derbide gol sesi çıkmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da kritik karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:57
Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Dağ fare doğurdu.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Çok şey bekliyorduk, hem futbol adına hem goller adına ama baktık ki son 10-15 dakika dışında fazla bir heyecan yok.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Aslında baktığımızda iki takım da kaybetmemek amacıyla çok dikkatli başladılar.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

İlk devre Fenerbahçe oyunu çok iyi kontrol etti.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Neredeyse ilk devrede Beşiktaş, bir-iki pozisyon dışında çıkamadı.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Valencia iyi oynadı, Crespo fena değildi, Ferdi iyiydi. İkinci yarıda roller değişiverdi.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Kontrol büyük oranda Beşiktaş'ta idi.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Özellikle sağda Rosier, solda yorulana kadar Masuaku hem kanat hücumlarını kullandılar hem de Fenerbahçe'ye fazla bir çıkış şansı vermediler.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Maçın belli kırılma anları var. Aslında son 10 dakikaya baktığımızda galibiyeti kaçıran takım Beşiktaş oldu.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

İkisinde de Weghorst vardı. İlkinde tam istediği pozisyon. Ghezzal kesti, Weghorst hareketli geldi ama gol olmadı.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Yine bir serbest vuruşta bu sefer Weghorst'un kafası direkten döndü.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Sonuç olarak iki takım da hem imaj olarak hem de puan olarak fazla bir şey kaybetmediler.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Adeta alanın verenin razı olduğu bir maç oldu. Böyle karşılaşmalar hakem için zordur.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Volkan Bayarslan'ın ilk derbisiydi. Nasıl yönetti diye sorarsanız, 1-2 ufak tefek faul hatası dışında bence çok iyi yönetti.

Özellikle faul gibi görünen birçok kritik pozisyonu devam ettirmesi, tempo adına iyiydi.

Ahmet Çakar Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi

Belki 1-2 faulü tartışılır, belki Szalai'ye göstermesi gereken sarı kart tartışılır ama maçın geneline baktığımızda oyun kontrolü ve futbolculara yaklaşımıyla kendisini çok beğendim.

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