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Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu

Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:36
Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI:

Taraftarların ismimi haykırması çok harika bir histi. Futbol bu yüzden güzel. Onlara bu sevginin karşılığını vermek için sahada her şeyi yapacağım. Sahalardan uzak kaldım. %100 hazır olduğumu söyleyemem ancak sağlık ekibimiz beni çok iyi hazırlıyor.

Giresunspor maçında sahada olup olmayacağımı bilmiyorum. Beşiktaş büyük bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. Hepsi değerli oyuncular. %100 olarak geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. 20 dakikada etki gösterebildiysem ne güzel.

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