Rachid Ghezzal Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GHEZZAL'IN AÇIKLAMALARI:

Taraftarların ismimi haykırması çok harika bir histi. Futbol bu yüzden güzel. Onlara bu sevginin karşılığını vermek için sahada her şeyi yapacağım. Sahalardan uzak kaldım. %100 hazır olduğumu söyleyemem ancak sağlık ekibimiz beni çok iyi hazırlıyor.

Giresunspor maçında sahada olup olmayacağımı bilmiyorum. Beşiktaş büyük bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. Hepsi değerli oyuncular. %100 olarak geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. 20 dakikada etki gösterebildiysem ne güzel.