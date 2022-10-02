O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin, 98 yıllık tarihi bulunuyor. İşte Bu tarihler boyunca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen yıldızlar...
Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.
Ali Kemal Denizci
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin, 98 yıllık tarihi bulunuyor. İşte Bu tarihler boyunca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen yıldızlar...
Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.
Ali Kemal Denizci
Salih Uçan
Mert Günok
Michy Batshuayi