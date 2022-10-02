Haberler Beşiktaş O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Futbolseverler, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Maç öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, imzaları sonrası gündem olan yıldızlar sizler için derledik. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 14:23
O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin, 98 yıllık tarihi bulunuyor. İşte Bu tarihler boyunca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen yıldızlar...

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O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Rekabetin 98 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Ali Kemal Denizci

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Engin İpekoğlu

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Feyyaz Uçar

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Tayfur Havutcu

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Saffet Sancaklı

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Sergen Yalçın

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Oktay Derelioğlu

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Alpay Özalan

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Ahmet Yıldırım

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Emre Aşık

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Ali Güneş

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Tayfun Korkut

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Murat Şahin

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mustafa Doğan

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mustafa Doğan

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Fahri Tatan

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Tümer Metin

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mehmet Yozgatlı

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Rüştü Reçber

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Burak Yılmaz

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mehmet Aurelio

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Egemen Korkmaz

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mamadou Niang

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Caner Erkin

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Gökhan Gönül

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

İsmail Köybaşı

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Jeremain Lens

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Tolgay Arslan

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Jose Sosa

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Josef de Souza

O transferler olay olmuştu! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye oynayan yıldızlar

Mehmet Topal

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