Haberler Beşiktaş Josef’ten yine gol bekliyorlar

Josef’ten yine gol bekliyorlar

Beşiktaş taraftarı, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'dan F.Bahçe derbisinde yine gol bekliyor. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada, daha önce F.Bahçe'de oynayan Josef, şu an kadrosunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla iki gol birden attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Josef’ten yine gol bekliyorlar
Beşiktaş taraftarı, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'dan F.Bahçe derbisinde yine gol bekliyor. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada, daha önce F.Bahçe'de oynayan Josef, şu an kadrosunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla iki gol birden attı.
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