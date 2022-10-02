Josef’ten yine gol bekliyorlar

Beşiktaş taraftarı, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'dan F.Bahçe derbisinde yine gol bekliyor. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada, daha önce F.Bahçe'de oynayan Josef, şu an kadrosunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla iki gol birden attı.
Beşiktaş taraftarı, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'dan F.Bahçe derbisinde yine gol bekliyor. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada, daha önce F.Bahçe'de oynayan Josef, şu an kadrosunda yer aldığı Beşiktaş formasıyla iki gol birden attı.