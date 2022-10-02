Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Romain Saiss Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss açıklamalarda bulundu. Saiss, "Başakşehir ve İstanbulspor maçlarındaki performanslarımız iyi değildi. Bugün kazanamasak da iyi bir reaksiyon verdik. Savaştık ve doğru bir mentaliteyle oynarsak gelecekte iyi skorlar alacağız. Bazı önemli fırsatlar yakaladık. Direkten dönen topumuz var. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Çok kaliteli bir takımız. Bu mücadele hırsını devam ettirirsek goller daha çok gelecektir. Fenerbahçe'den gol yememek de önemliydi." dedi.