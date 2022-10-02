Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı yönetim de dikkati çeken bir karar aldı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DERBİYE TAM KADRO
Siyah beyazlı yöneticiler, hafta boyunca antrenmanları yakından takip etmiş ve takıma destek vermişti.
Beşiktaşlı idareciler, Fenerbahçe derbisinin kazanılmasının şart olduğu görüşünde.
Beşiktaş yönetimi dev derbiyi tam kadro izlemeyi planlıyor.
PRİM KONUSUNDAN YÖNETİM RAHATSIZLAR
Bilindiği üzere Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde futbolculara prim ödemeyi kararlaştırmıştı.
Siyah beyazlı kulüp yönetimi aldığı kararla 150 bin TL prim dağıtacağını duyurmuştu.
Yönetim, futbolcuların derbiyi prim alacakları için kazanmak istedikleri şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığı fikrinde.
MAÇ KAZANILIRSA ATMOSFER DEĞİŞECEK
Beşiktaş'ta milli maçlar sebebiyle verilen aradan önce oynanan 2 maçtan önce kaybedilen 5 puan derbide telafi edilmeye çalışılacak.
Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular derbi maçı bir fırsat karşılaşması olarak görüyor.
Fenerbahçe derbisinin kazanılması Beşiktaş adına 'kara bulutları' dağıtmakta yardımcı olacak.
"İNANILMAZ ATMOSFER VARDI"
Maç öncesi Valerien Ismael, basın mensuptlarına derbiye ilişkin şu sözleri sarf etmişti;
"Ben de başka bir Beşiktaş ve başka bir takım performansı görmek istiyorum.
Geçen yıl derbi atmosferini yaşadım ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız, taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, arzuyu ve tutkuyu bu maçta da göstermek istiyoruz.
Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert Günok neredeyse 1 senedir oynamıyor ve sakatlığı sonrasında özgüvenini yüzde 100 kazanması lazım."