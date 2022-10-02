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Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta önemli bir derbi maçına çıkacak. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisinden alınacak galibiyetle kara bulutları dağıtmak istiyor. Hafta boyunca antrenmanları yerinden takip eden Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:18
Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Vodafone Park'ta oynanacak dev derbi öncesi siyah-beyazlı yönetim de dikkati çeken bir karar aldı.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ DERBİYE TAM KADRO
Siyah beyazlı yöneticiler, hafta boyunca antrenmanları yakından takip etmiş ve takıma destek vermişti.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Beşiktaşlı idareciler, Fenerbahçe derbisinin kazanılmasının şart olduğu görüşünde.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Beşiktaş yönetimi dev derbiyi tam kadro izlemeyi planlıyor.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

PRİM KONUSUNDAN YÖNETİM RAHATSIZLAR
Bilindiği üzere Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde futbolculara prim ödemeyi kararlaştırmıştı.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Siyah beyazlı kulüp yönetimi aldığı kararla 150 bin TL prim dağıtacağını duyurmuştu.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Yönetim, futbolcuların derbiyi prim alacakları için kazanmak istedikleri şeklinde bir algı oluşturulmasının doğru olmadığı fikrinde.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

MAÇ KAZANILIRSA ATMOSFER DEĞİŞECEK
Beşiktaş'ta milli maçlar sebebiyle verilen aradan önce oynanan 2 maçtan önce kaybedilen 5 puan derbide telafi edilmeye çalışılacak.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular derbi maçı bir fırsat karşılaşması olarak görüyor.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Fenerbahçe derbisinin kazanılması Beşiktaş adına 'kara bulutları' dağıtmakta yardımcı olacak.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

"İNANILMAZ ATMOSFER VARDI"
Maç öncesi Valerien Ismael, basın mensuptlarına derbiye ilişkin şu sözleri sarf etmişti;

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

"Ben de başka bir Beşiktaş ve başka bir takım performansı görmek istiyorum.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Geçen yıl derbi atmosferini yaşadım ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız, taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, arzuyu ve tutkuyu bu maçta da göstermek istiyoruz.

Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı! Tam kadro...

Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert Günok neredeyse 1 senedir oynamıyor ve sakatlığı sonrasında özgüvenini yüzde 100 kazanması lazım."

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