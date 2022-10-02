Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

Saha kenarında olmayı özledim. Geri dönmek güzel. Hepimiz tekrardan birlikteyiz. Karşılaşma için gerekli tüm bilgileri takımla paylaştık.

Atmosfer inanılmaz. Beşiktaş taraftarı en iyisi. En iyi taraftar bizde. Bu enerjiyi, bu isteğe, bu arzuya geri dönüş sağlamamız gerekiyor. Bunu da 3 puanla gerçekleştirmek istiyoruz. Gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık. Tek amacımız kazanmak.