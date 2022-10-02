BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmael de oyuncularından "90 dakika baskı" yapmalarını istedi.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmael de oyuncularından "90 dakika baskı" yapmalarını istedi.
Beşiktaş'ta en büyük dezavantaj tek bir oyun planı ve ikinci yarılarda yaşanan düşüş olarak ön plana çıkıyor.
Ismael bu sorunu F.Bahçe maçında çözmeye hazırlanıyor.
Fransız çalıştırıcı, oyun ritmini doksan dakikaya yaymayı hedefliyor.
Tamamen dolu olacak tribünlerin desteğini arkasına alarak rakibini baskı altına alacaklarını belirten Fransız hoca oyuncularına "Baştan sona kadar tempolu futbolla işi bitirelim" talimatı verdi.
HÜCUM HATTI GÜÇLÜ
Valerien Ismael'in söz konusu planında hücum hattındaki isimlere büyük iş düşecek.
Beşiktaş'ın süre alacak üç forvet de farklı özellikle.
İsmael üç oyuncuyu da farklı şekilde kullanıyor.
Weghorst takımın bir numaralı hücum gücü.
1.97'lik boyu ve hareketli tarzıyla Hollandalı hem al-ver yapıyor hem alan açıyor hem de uzun topları indiriyor.
Üç golüne eklediği dört asisti ile derbide özel bir performans gösterebilir.
Muleka ise ikinci santrfor görevinde ve açılan boş alanlarda etkili oluyor.
Onun 4 golünün 3'ü kafa vuruşlarıyla geldi.
Cenk Tosun ise bu sezon suskun.