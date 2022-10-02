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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu mücadelede rakibini mağlup etmek istiyor. Valerien Ismael de kritik karşılaşma öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. İşte Ismael'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilirken, teknik direktör Valerien İsmael de oyuncularından "90 dakika baskı" yapmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Beşiktaş'ta en büyük dezavantaj tek bir oyun planı ve ikinci yarılarda yaşanan düşüş olarak ön plana çıkıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Ismael bu sorunu F.Bahçe maçında çözmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Fransız çalıştırıcı, oyun ritmini doksan dakikaya yaymayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Tamamen dolu olacak tribünlerin desteğini arkasına alarak rakibini baskı altına alacaklarını belirten Fransız hoca oyuncularına "Baştan sona kadar tempolu futbolla işi bitirelim" talimatı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

HÜCUM HATTI GÜÇLÜ

Valerien Ismael'in söz konusu planında hücum hattındaki isimlere büyük iş düşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Beşiktaş'ın süre alacak üç forvet de farklı özellikle.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

İsmael üç oyuncuyu da farklı şekilde kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Weghorst takımın bir numaralı hücum gücü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

1.97'lik boyu ve hareketli tarzıyla Hollandalı hem al-ver yapıyor hem alan açıyor hem de uzun topları indiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Üç golüne eklediği dört asisti ile derbide özel bir performans gösterebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in taktiği belli! 90 dakika baskı

Muleka ise ikinci santrfor görevinde ve açılan boş alanlarda etkili oluyor.

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