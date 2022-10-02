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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Tayyip Talha Sanuç: Geleceğe dair umut verdik

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla beğeni kazandı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "Gol yemeden tamamlamamız da benim için sevindirici bir olay. Geleceğe dair bir umut verdik." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:24
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Tayyip Talha Sanuç: Geleceğe dair umut verdik

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyen genç stoper, "Gol yemeden tamamlamamız da benim için sevindirici bir olay. Geleceğe dair bir umut verdik." dedi.

İşte o sözler...

Tayyip Talha Sanuç: Benim için özel bir gündü, ilk derbimdi. Bugün çok iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Gol yemeden tamamlamamız da benim için sevindirici bir olay. Geleceğe dair bir umut verdik. Daha çok çalışacağız ve galibiyetlerle devam edeceğiz.

Hocamız, yüreğimizle oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de inşallah formanın hakkını vermişimdir.


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