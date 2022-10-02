BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak; hem moral bulmak hem de puan farkını açarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.
Beşiktaşlı futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon F.Bahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, TAYYIP, SAISS, MASUAKU, SALIH, JOSEF, GEDSON, MULEKA, REDMOND, WEGHORST
FENERBAHÇE: ALTAY, FERDI, GUSTAVO, SZALAI, ALIOSKI, ARAO, CRESPO, İRFAN, ROSSI, VALENCIA, BATSHUAYI
N'KOUDOU YOK GHEZZAL KADRODA
Beşiktaş'ta Kamerun milli takımından sakat dönen Kevin N'Koudou bu akşam forma giyemeyecek. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'ın, takımla sadece 2 antrenmana çıkmasına ve yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle maç kadrosuna alınsa dahi yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.
LİGDE GOL SAYILARI EŞİT
Beşiktaş ile F.Bahçe bugün 356. randevuya çıkacak. İki ekip arasında 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
EN ÇOK ALINAN SONUÇ 1-0
Ezeli rakiplerin geride kalan 354 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. F.Bahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da F.Bahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.
Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.
7'ŞER GOLLÜ GALİBİYETLER
Beşiktaş ile F.Bahçe, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı. İki takım birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı.
Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazanırken; F.Bahçe ise siyah-beyazlı rakibini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0 yendi.
REKOR BABA HAKKI'DA
Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten kaydetti. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.