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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne olacak. Zorlu karşılaşmada Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçı Volkan Bayarslan yöneteek. Ezeli rakipler mücadeleyi kazanıp çıkışını sürdürmeyi planlıyor. İşte karşılaşma öncesi Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak; hem moral bulmak hem de puan farkını açarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaşlı futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon F.Bahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, TAYYIP, SAISS, MASUAKU, SALIH, JOSEF, GEDSON, MULEKA, REDMOND, WEGHORST

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDI, GUSTAVO, SZALAI, ALIOSKI, ARAO, CRESPO, İRFAN, ROSSI, VALENCIA, BATSHUAYI

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

N'KOUDOU YOK GHEZZAL KADRODA

Beşiktaş'ta Kamerun milli takımından sakat dönen Kevin N'Koudou bu akşam forma giyemeyecek. 1.5 ay süren sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal'ın, takımla sadece 2 antrenmana çıkmasına ve yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle maç kadrosuna alınsa dahi yedek kulübesinde olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

ANAHTAR İLK GOLDE

Bu akşam oynanacak derbinin anahtarı ilk gol olacak. Beşiktaş ile F.Bahçe arasında oynanan son 35 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

LİGDE GOL SAYILARI EŞİT

Beşiktaş ile F.Bahçe bugün 356. randevuya çıkacak. İki ekip arasında 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

F.Bahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi. Lig maçlarında ise F.Bahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet alırken; 44 maç berabere bitti; iki ekip de 151'er gol attı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

EN ÇOK ALINAN SONUÇ 1-0

Ezeli rakiplerin geride kalan 354 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. F.Bahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da F.Bahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

7'ŞER GOLLÜ GALİBİYETLER

Beşiktaş ile F.Bahçe, birbirlerine karşı tarihi maçlara imza attı. İki takım birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini yedişer gol atarak kazandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazanırken; F.Bahçe ise siyah-beyazlı rakibini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0 yendi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HABERLERİ: Beşiktaş F.Bahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

REKOR BABA HAKKI'DA

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten kaydetti. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

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