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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 28 yıl sonra bir ilk!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Kritik müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:31
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde 28 yıl sonra bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET DEPLASMANDA HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

28 YIL SONRA BİR İLK
1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. O karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik adamlar bulunuyordu. Söz konusu sezonda Beşiktaş'ı Christoph Daum, Fenerbahçe'yi ise Tomislav Ivic çalıştırıyordu.

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