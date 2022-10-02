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9 kartal banko

Derbide 9 oyuncunun yeri garanti. Orta sahada Gedson’un alternatifi Dele Alli olurken, kanatta da Redmond’un yerine Cenk Tosun forma giyebilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
9 kartal banko

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbi kadrosunu iki mevki dışında belirlemiş durumda. Kaleyi yine Ersin'e emanet edecek olan Ismael, defansın sağında Rosier, solunda Masuaku'ya, stoperde Saiss'e görev verecek. Tecrübeli teknik adamın stoperdeki diğer tercihi Tayyip Talha'dan yana kullanacağı öğrenildi. Fransız çalıştırıcının orta saha tercihi Josef – Salih - Gedson üçlüsünden oluşacak. Gedson yerine B planı olarak Dele Alli'nin görev yapabileceği belirtildi. Sağ kanatta Muleka, santrforda Weghorst ilk 11'e kesin olarak yazılacak diğer isimler. N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle solda Redmond'un oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Cenk Tosun'un 11'e yazılması da sürpriz olmayacak.

GEREKSİZ FAUL YOK

Beşiktaş'ın Fransız çalıştırıcısı, oyuncularını derbi öncesinde, "Rakibimiz duran top organizasyonlarında etkili. Bu nedenle özellikle ceza sahamız yakınında asla gereksiz faul yapmayın, onlara serbest atış şansı tanımayalım" diyerek uyarmayı ihmal etmedi.

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