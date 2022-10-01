Haberler Beşiktaş Sürpriz güç Ghezzal

Sürpriz güç Ghezzal

Ayak tabanındaki sakatlığı geçen ve takımla çalışan Rachid Ghezzal’ın derbide son 25-30 dakikada forma giymesi için sağlık ekibi onay verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Sürpriz güç Ghezzal
Derbinin kilidini N'Koudou ile çözmeyi planlayan Valerien Ismael, Kamerunlu oyuncudan gelen sakatlık haberi ile adeta şok oldu. Ancak Fransız teknik adam şimdi de Ghezzal'ın oynama ihtimalinin ortaya çıkmasıyla keyiflendi. Hızlı kanat oyuncusu kontenjanını Redmond ile doldurmayı planlayan Ismael, oyunu kurucu kanat oyuncusu olarak Ghezzal üzerinde duruyor. Fransız teknik adam özellikle Cezayirli oyuncunun derbileri çok iyi tanımasından yararlanmak istiyor. Ghezzal'ın olmadığı maçlarda özellikle Weghorst'u besleme konusunda zorluklar yaşayan Ismael'in, maçın kilidinin açılmaması durumunda Ghezzal'ı son bölümde oyuna sokarak bu sorunu çözmeyi planlıyor.
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