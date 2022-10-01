Sürpriz güç Ghezzal

Derbinin kilidini N'Koudou ile çözmeyi planlayan Valerien Ismael, Kamerunlu oyuncudan gelen sakatlık haberi ile adeta şok oldu. Ancak Fransız teknik adam şimdi de Ghezzal'ın oynama ihtimalinin ortaya çıkmasıyla keyiflendi. Hızlı kanat oyuncusu kontenjanını Redmond ile doldurmayı planlayan Ismael, oyunu kurucu kanat oyuncusu olarak Ghezzal üzerinde duruyor. Fransız teknik adam özellikle Cezayirli oyuncunun derbileri çok iyi tanımasından yararlanmak istiyor. Ghezzal'ın olmadığı maçlarda özellikle Weghorst'u besleme konusunda zorluklar yaşayan Ismael'in, maçın kilidinin açılmaması durumunda Ghezzal'ı son bölümde oyuna sokarak bu sorunu çözmeyi planlıyor.