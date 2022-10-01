Haberler Beşiktaş Prim motivasyonu

Prim motivasyonu

Başkan Çebi’nin 100’er bin TL olarak belirlediği derbi galibiyet priminin 150 bin TL’ye çıkarılması ve geçmiş primlerin de yatırılması planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Prim motivasyonu
Beşiktaş'ta derbinin kazanılması halinde yönetim futbolculara önemli bir jest yapmayı düşünüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu sezon ödeme planına çok dikkat etti ve maaşları gününde yatırmaya özen gösterdi. Derbinin ardından da yönetim finansal anlamda futbolculara önemli bir jest sunmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar sadece galibiyet primi değil sezon başından bu yana biriken tüm primleri takıma yatıracak. Beşiktaş yönetimi bu sayede takıma hem moral vermek hem de derbi öncesi motivasyonu yükseltmek istiyor. Daha önce galibiyet primini 100'er bin TL olarak belirleyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu rakamı maç günü 150 bin TL'ye çıkarması bekleniyor.
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