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Ortada 'Samba' savaşı

Beşiktaş derbide Josef de Souza’nın kalitesine, Arao’nun da top kayıplarına güveniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Ortada 'Samba' savaşı

Beşiktaş'ın yarın Vodafone Park'ta oynanacak derbide orta sahadaki en önemli kozu Josef de Souza olurken, siyah-beyazlılar F.Bahçe'nin Brezilyalısı Arao'nun da top kayıplarını avantaja çevirmek istiyor. Bu nedenle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in derbide Fenerbahçe'den en güvendiği oyuncu Willian Arao oldu. Geride kalan maçlarda yaptığı top çalma denemelerinin yarısından fazlasını kaybeden Brezilyalı ön liberonun rakibin en fazla çalım yiyen oyuncusu olması, Ismael'in bu bölge üzerinde yoğunlaşmasını sağladı. Arao'nun bu istatistiklerini oyuncularına anlatan Fransız teknik adam, özellikle Josef de Souza ve Gedson'dan sürekli Arao'nun üzerinden oyun kurmalarını ve maç boyunca baskı kurmalarını istedi.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, bugüne kadar Beşiktaş formasını tam 80 resmi maçta terletti. Tecrübeli oyuncu bu periyotta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı.

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