Favori Tayyip sürpriz Necip

Beşiktaş'ta savunma kurgusu büyük ölçüde netleşirken, defansın ortasındaki ikili konusunda Valerien İsmael son kararını yarın verecek. Saiss'in yeri garanti olurken, partnerinin ise kim olacağı merak konusu. Yeni transfer Tayyip Talha'nın derbiye 11'de başlaması beklenirken, Fransız çalıştırıcının bugüne kadar verdiği tüm görevleriyle başarıyla yerine getiren ve tecrübesine inandığı Necip'i de Saiss'nın yanında oynatabileceği belirtildi. Kartal'da savunmanın sağında Rosier, solunda ise Masuaku'nun yerleri garanti.