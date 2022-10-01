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Favori Tayyip sürpriz Necip

Stoperde Tayyip’in oynaması beklenirken tecrübeli isim Necip de İsmael’in aklında!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Favori Tayyip sürpriz Necip
Beşiktaş'ta savunma kurgusu büyük ölçüde netleşirken, defansın ortasındaki ikili konusunda Valerien İsmael son kararını yarın verecek. Saiss'in yeri garanti olurken, partnerinin ise kim olacağı merak konusu. Yeni transfer Tayyip Talha'nın derbiye 11'de başlaması beklenirken, Fransız çalıştırıcının bugüne kadar verdiği tüm görevleriyle başarıyla yerine getiren ve tecrübesine inandığı Necip'i de Saiss'nın yanında oynatabileceği belirtildi. Kartal'da savunmanın sağında Rosier, solunda ise Masuaku'nun yerleri garanti.
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