BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Beşitkaş'ta F.Bahçe derbisinin taktiği belli oldu.
Beşitkaş'ta F.Bahçe derbisinin taktiği belli oldu.
Hafta başından bu yana yapılan antrenmanlarda özellikle kanat oyuncularına ekstra görevler veren teknik direktör Valerien İsmael, orta sahadaki yıldızlarına da 'hücum' emri verdi.
Rakiplerinin çok koşan bir takım olduğunun altını ısrarlı çizen Fransız çalıştırıcı, onları öncelikle kanatlardan yıkmayı planlıyor.
Valerien Ismael derbide sağ ve sol kanatta forma giymelerine kesin gözüyle bakılan Muleka ile Redmond'la görüştü.
Ismael, "90 dakika görev bölgenizde bir dakika bile yerinizde durmanızı istemiyorum" talimatını verdi.
AJANTAJIMIZI KULLANALIM
Fransız teknik adam, kendi evlerinde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanmalarını gerektiğini belirtti.
Ayrıca Ismael, sağlı-sollu baskılarla rakip savunmayı bunaltmayı düşünüyor.
Kartal bu periyot içinde de orta sahanın etkili ayakları Gedson, Salih ve Josef üçlüsünün yapacağı etkili hücum preslerle sonuca gitmeyi hedefliyor.
Derbi öncesinde bu bölgede görev yapan tüm oyuncularıyla özel olarak görüşen İsmael'in, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Rakibimiz de bir çıkış ivmesi yakalamış durumda. Ancak biz kendi oyun felsefemizin üzerine, baskımızı da koyarsak bu işi bitireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.
SULAR BULANMASIN!
Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe maçı öncesinde takıma tam destek vermeye devam ediyor.
Hafta başından bu yana takımın tüm antrenmanlarına giderek hem teknik heyete hem de oyunculara moral veren siyah-beyazlı yöneticiler, Valerien İsmael'e de bu derbide çok büyük beklentileri olduğunu ifade etti.
Yapılan tüm sohbetlerde "Sadece kazanmaya odaklanalım, bir puan bizim için kazanç değil" felsefesini benimsemelerini isteyen yetkililer, "Milli ara öncesinde tadımızı kaçıran sonuçları, derbiyi kazanarak telafi edelim" ifadelerini kullandılar.
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı.
Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 4 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı ve 1 kez yenildi.
Kara Kartal derbi öncesi 7 maçta 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.