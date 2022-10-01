BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Derbi öncesinde bu bölgede görev yapan tüm oyuncularıyla özel olarak görüşen İsmael'in, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Rakibimiz de bir çıkış ivmesi yakalamış durumda. Ancak biz kendi oyun felsefemizin üzerine, baskımızı da koyarsak bu işi bitireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.