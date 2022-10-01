Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar seyircisi önünde ezeli rakibini mağlup etmek istiyor. Muleka ve Redmond gibi etkili ayaklarıyla rakip savunmayı bunaltacak olan Kartal; Salih, Gedson ve Josef'in hücum presleriyle sonuca gitmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Beşitkaş'ta F.Bahçe derbisinin taktiği belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Hafta başından bu yana yapılan antrenmanlarda özellikle kanat oyuncularına ekstra görevler veren teknik direktör Valerien İsmael, orta sahadaki yıldızlarına da 'hücum' emri verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Rakiplerinin çok koşan bir takım olduğunun altını ısrarlı çizen Fransız çalıştırıcı, onları öncelikle kanatlardan yıkmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Valerien Ismael derbide sağ ve sol kanatta forma giymelerine kesin gözüyle bakılan Muleka ile Redmond'la görüştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Ismael, "90 dakika görev bölgenizde bir dakika bile yerinizde durmanızı istemiyorum" talimatını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

AJANTAJIMIZI KULLANALIM

Fransız teknik adam, kendi evlerinde oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanmalarını gerektiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Ayrıca Ismael, sağlı-sollu baskılarla rakip savunmayı bunaltmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Kartal bu periyot içinde de orta sahanın etkili ayakları Gedson, Salih ve Josef üçlüsünün yapacağı etkili hücum preslerle sonuca gitmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Derbi öncesinde bu bölgede görev yapan tüm oyuncularıyla özel olarak görüşen İsmael'in, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Rakibimiz de bir çıkış ivmesi yakalamış durumda. Ancak biz kendi oyun felsefemizin üzerine, baskımızı da koyarsak bu işi bitireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

SULAR BULANMASIN!

Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe maçı öncesinde takıma tam destek vermeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Hafta başından bu yana takımın tüm antrenmanlarına giderek hem teknik heyete hem de oyunculara moral veren siyah-beyazlı yöneticiler, Valerien İsmael'e de bu derbide çok büyük beklentileri olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın Fenerbahçe maçı imha planı hazır!

Yapılan tüm sohbetlerde "Sadece kazanmaya odaklanalım, bir puan bizim için kazanç değil" felsefesini benimsemelerini isteyen yetkililer, "Milli ara öncesinde tadımızı kaçıran sonuçları, derbiyi kazanarak telafi edelim" ifadelerini kullandılar.

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