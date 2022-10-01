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Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, beklenen imza gerçekleşti. Kartal, genç kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. İşte yapılan o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 16:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 16:05
Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, beklenen imza gerçekleşti.

Kartal, genç kaleci Ersin Destanoğlu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İşte yapılan o açıklama;

Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler.

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