Haberler Beşiktaş N'Koudou sakatlandı

N'Koudou sakatlandı

Milli takımdan sakat dönen ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme-ödem tespit edilen N’Koudou derbide oynamayacak. Kamerunlu yıldızın yerine Redmond görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
N'Koudou sakatlandı
Beşiktaş'ta, F.Bahçe derbisi öncesinde keyifleri kaçıran bir haber geldi. Milli takım maçları için ülkesine giden Kevin N'Koudou'nun buradan sakat olarak döndüğü ve pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinde görev yapamayacağı ifade edildi. Teknik heyet ve takım arkadaşlarını şok eden bu sakatlıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır." Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan ve 4 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun yerine sol kanatta, elinden bir operasyon geçiren ama takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Redmond'un oynaması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Bakasetas Yunan basınına konuştu: Trabzon beni değiştirdi
"Bu formayı saklayacağım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'in planı hazır! F.Bahçe maçında...
Derbide yıldız savaşları! İşte dikkat çeken istatistikler...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan 4. Göçebe Oyunları açılış töreninde konuştu!
Amazon Prime Gaming'de ekim ayı ücretsiz oyunları belli oldu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Daha Eski
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57
ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu ZTK'da inanılmaz gol! 90'a vurdu 23:56
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı devirdi! 23:56
Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! Menemenspor'dan muhteşem geri dönüş! 23:56
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe maçında yok! 23:56
Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." Josef'ten F.Bahçe sözleri! "Saygı duyuyorum ama..." 23:55