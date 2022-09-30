N'Koudou sakatlandı

Beşiktaş'ta, F.Bahçe derbisi öncesinde keyifleri kaçıran bir haber geldi. Milli takım maçları için ülkesine giden Kevin N'Koudou'nun buradan sakat olarak döndüğü ve pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinde görev yapamayacağı ifade edildi. Teknik heyet ve takım arkadaşlarını şok eden bu sakatlıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır." Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan ve 4 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun yerine sol kanatta, elinden bir operasyon geçiren ama takımla çalışmalara başlayan yeni transfer Redmond'un oynaması bekleniyor.