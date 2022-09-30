Kartal yüksek uçuyor

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Kara Kartallar bu sezon birçok istatistikte yüksekten uçmayı başardı.

16 GOLÜN 12'Sİ İLK YARIDA

Beşiktaş, maç başına orta (15.8), kafa şutları (1.57) ve hava topu mücadelelerinde (15) rakibi Fenerbahçe'den daha iyi. Kanarya'nın orta sayısı 13.3, kafa şutu 1, hava topu ise 11.8 oldu. Fenerbahçe'de Willian Arao 11 hava topu ile başı çekerken Beşiktaş'ta ise bu alanda zirvede Weghorst (23) bulunuyor. Öte yandan siyah-beyazlılar, attığı 16 golün 12'sini ilk yarıda bulup bu alanın en iyisi oldu. Aynı zamanda ilk 45'te rakiplerine de 1 kez izin verdi.

ÖNE GEÇEN KAZANIYOR

Süre açısından attığı gollerde eşit dağılıma sahip olan Fenerbahçe ise yediği 6 golün 5'ini ikinci yarılarda kalesinde gördü. İki ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. Beşiktaş 6 mücadelede 4 galibiyet alırken 2'sini eşitlikle bitirdi.

GOL KAÇIRMIYOR

Siyah-beyazlıların bu sezon yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandırmada bariz üstünlüğü söz konusu. Sezon başından bu yana girilen atakları yüzde 34.7'sinde başarı yakalayan siyah-beyazlılar, aynı zamanda ligin en iyi ekibi oldu. Beşiktaş'ın pazar günü Vodfone Park'ta ağırlayacağı Fenerbahçe ise bu değerde yüzde 28.5 ile 5. sırada yer aldı.