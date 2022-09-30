Josef: Gol atınca tabii ki sevinirim

Beşiktaş'ın kaptanı Josef de Souza, F.Bahçe derbisinde gol attığında sevinmesinin doğal olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Bazı oyuncular eski takımına gol attıktan sonra sevinmeyebilir ama ben sevinmeyi doğal buluyorum. F.Bahçe'ye saygı duyuyorum ama gollere sevinmem saygısızlık değil. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Bu maçı gol yemeden kazanmayı hayal ediyorum öz güvenimiz açısından. Savaşan bir takım olacağız o maçta. Taraftarımızla beraber, o galibiyeti almış bir şekilde içeri gireceğimizi hayal ediyorum" dedi.