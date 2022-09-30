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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçı planı belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Valerien Ismael oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberletiyor. Sarı-lacivertlilerin savunmasını ileride tutmasını avantaja çevirmek isteyen Kartal; Muleka ve Redmond ile birlikte Wout Weghorst’un dikey ve paralel koşularıyla işi bitirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçı planı belli oldu!

Beşiktaş'ta maç saati yaklaştıkça derbi atmosferi takım içinde daha net hissedilmeye başlandı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarına devam ederken, Fransız teknik adamın üzerinde durduğu en önemli konu sarı-lacivertlilerin savunma kurgusu. Ismael rakiplerinin tüm maçlarını tek tek izlerken; özellikle F.Bahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele Beşiktaş'ın hücum planları için önemli bir referans oluşturdu. O maçta Fenerbahçe savunmanın arkasına atılan topta 2 benzer gol yemişti. Ofansif bir oyun tercihi olan Jorge Jesus, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor.

DEFANSLARINI YIPRATALIM

Fransız teknik direktör Valerien Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından vurmayı hedefliyor. Bu kapsamda kilit rol oluşturan birçok oyuncu var. Tecrübeli çalıştırıcı; özellikle Muleka, Redmond ve Weghorst savunmanın arkasına dikey ve paralel koşular yapmalarını isterken "F.Bahçe savunmasının arkasına hızlı şekilde taşıyacağımız toplar bizi golle buluşturacak" ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca antrenmanlarda bu taktiği uygulamalı olarak çalıştıran Valerien Ismael, rakibin Pazar akşamı oynanacak derbide 3'lü savunma ile sahaya çıkması halinde özellikle kanatları çok daha verimli kullanacağını düşünüyor.

EZELİ RAKİPLER BAYARSLAN'LA KAYBETMİYOR

Beşiktaş-fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan'la ilgili ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Kariyerinde ilk kez bir derbi yönetecek olan Bayraslan'ın düdük çaldığı maçlarda Beşiktaş 4'te 4 yaparken, Fenerbahçe de oynadığı iki maçı kazanmasını bildi. Bayarslan bu sezon birer Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı yönetti; iki takım da sahadan galibiyetle ayrıldı.

GHEZZAL VE REDMOND İYİLEŞTİ

Siyah-beyazlılara sakatlıkları bulunan iki yıldız Ghezzal ve Redmond'dan iyi haber geldi. Önceki gün bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal dün sabah takımla birlikte çalışmalara başladı. Öte yandan elinden ameliyat olan Redmond'da sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte yer alırken, Redmond'un N'Koudou yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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