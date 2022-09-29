Weghorst'tan iddialı derbi sözleri! "Gol de atarım asist de yaparım"

Siyah beyazlıların yıldızı Weghorst, hafta sonundaki F.Bahçe derbisini iple çekiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve bugüne kadar oynadığı 7 maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran, bunun yanında 4 de asist yaparak toplamda 7 gole direkt katı sağlayan Hollandalı oyuncu, pazar günü de bu performansını devam ettirmek istediğini ifade etti. Lige iyi başladıklarını ancak son iki haftada beklenmedik sonuçlar aldıklarını belirten Weghorst, Fenerbahçe derbisinin bir çok açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.



BÜYÜK GÜÇ BULACAĞIZ

Tecrübeli forvet Weghorst şu ifadeleri kullandı: "Her büyük kulübün, özellikle kendi evinde oynadığı derbi maçları farklıdır. Birincisi, evimizde oynadığınız bu maçları mutlaka kazanmanız gerekir. Biz de bu mantalite ile sahada olacağız. Son iki maçta iyi sonuçlar alamadık ve taraftarımızı üzdük. Rakibimiz Fenerbahçe'yi yenerek, bu sonuçları unutturmak istiyoruz. Ayrıca alacağımız bir galibiyet bize şampiyonluk yolunda bize büyük güç verecek. Taraftarımız bize sonuna kadar inansın, güvensin; bu maça her türlü hazırız.



SONUCU GÜZEL OLSUN

Hollandalı yıldızı Weghorst, siyah-beyazlı taraftarların ilk günden bu yana gösterdikleri desteğin hem kendisi hem de takım için büyük önem taşıdığını belirterek, "Taraftarlarımız, bu maç öncesinde benden beklentilerini yüksek sesle dile getirmeye devam ediyorlar. Benden F.Bahçe'ye gol ya da goller atmamı, asist ya da asistler yapmamı istiyorlar. Benim de tek düşüncem bu zaten. Gol de atarım, asist de yaparım; benim işim de görevim de bu zaten. Zor ama sonucu güzel bir 90 dakika olması için tüm gücümüzü kullanacağız" dedi.



TEMPOYU YAKALADIK

Kendisi daha hazır hissettiğini belirten Wout Weghorst "İyi bir ritim yakaladığımı düşünüyorum, Şu anda hem benim, hem takımımızın temposu gayet iyi. Umarım ben de takımıma bu derbide de elimden gelen katkıyı verebilirim. Herkes bu maçı konuşuyor, bu maçı soruyor; umarım pazar akşamı her yerde bizim başarımız, oyunumuz ve galibiyetimizi konuşuruz. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı